Stoch otrzymał wiadomość, i to prosto ze Słowenii. Treść komunikatu już w sieci
Powoli cichną echa związane z ostatnim weekendem sezonu 2025/2026 Pucharu Świata w skokach narciarskich. Dla polskich kibiców był to bardzo wyjątkowy weekend, bowiem swoją karierę zakończył Kamil Stoch. Wielkiego mistrza pożegnało już wiele osób, i to nie tylko ze świata sportu. Do tego grona dołączył Anze Lanisek. Słoweniec zwrócił się do Polaka za pośrednictwem mediów społecznościowych.
W niedzielę oficjalnie zakończył się sezon 2025/2026 Pucharu Świata w skokach narciarskich. W zamykających kampanię zawodach dość nieoczekiwanie najlepszy okazał się Marius Lindvik, dla którego był to pierwszy triumf od czterech lat. Dla Polaków kwestia sportowa szybko zeszła na dalszy plan.
W końcu po wcześniejszej zapowiedzi karierę zakończył Kamil Stoch. 38-latek był jedynym polskim skoczkiem w finałowych zawodach i po lotach na 193 oraz 190 metrów zajął 30. miejsce. Ważniejsze było jednak jego pożegnanie. Skoczek dostał zgodę na ostatni skok od swojej żony - Ewy, a do tego otrzymał kilka prezentów.
Zejście ze sceny wielkiego mistrza spowodowało spore poruszenie w świecie sportu. I nie tylko pośród skoczków. Podziękowania za emocje wysłali mu czołowi polscy sportowcy. Nie zabrakło również komunikatu z polityki, bowiem osobno pożegnał go Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki.
Do nich dołączył również Anze Lanisek, który publicznie za pośrednictwem mediów społecznościowych zwrócił się do polskiego byłego już zawodnika.
Lanisek pożegnał Stocha. Piękne słowa po zakończeniu kariery
Słoweniec w swoim wpisie podsumował sezon. Potem poświęcił kilka słów trzykrotnemu mistrzowi olimpijskiemu. Życzy mu powodzenia na emeryturze oraz podziękował za wszystko, co Stoch dał skokom narciarskim. Nie zabrakło również wspólnej fotografii, jak panowie się ściskają.
- Sezon dobiegł końca. Dziękuję wszystkim, którzy byliście jego częścią - rodzinie, ekipie, sponsorom i kibicom. Kamil Stoch, powodzenia w nowej przygodzie i dziękuję za wszystko, co dałeś temu sportowi - czytamy.
Następne zawody Pucharu Świata odbędą się najprawdopodobniej pod koniec listopada 2026 roku. W międzyczasie czeka nas oczywiście Letnie Grand Prix - już bez Kamila Stocha.