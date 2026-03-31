Stoch otrzymał wiadomość, i to prosto ze Słowenii. Treść komunikatu już w sieci

W niedzielę oficjalnie zakończył się sezon 2025/2026 Pucharu Świata w skokach narciarskich. W zamykających kampanię zawodach dość nieoczekiwanie najlepszy okazał się Marius Lindvik, dla którego był to pierwszy triumf od czterech lat. Dla Polaków kwestia sportowa szybko zeszła na dalszy plan.

W końcu po wcześniejszej zapowiedzi karierę zakończył Kamil Stoch. 38-latek był jedynym polskim skoczkiem w finałowych zawodach i po lotach na 193 oraz 190 metrów zajął 30. miejsce. Ważniejsze było jednak jego pożegnanie. Skoczek dostał zgodę na ostatni skok od swojej żony - Ewy, a do tego otrzymał kilka prezentów.

Zejście ze sceny wielkiego mistrza spowodowało spore poruszenie w świecie sportu. I nie tylko pośród skoczków. Podziękowania za emocje wysłali mu czołowi polscy sportowcy. Nie zabrakło również komunikatu z polityki, bowiem osobno pożegnał go Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki.

Do nich dołączył również Anze Lanisek, który publicznie za pośrednictwem mediów społecznościowych zwrócił się do polskiego byłego już zawodnika.

Lanisek pożegnał Stocha. Piękne słowa po zakończeniu kariery

Słoweniec w swoim wpisie podsumował sezon. Potem poświęcił kilka słów trzykrotnemu mistrzowi olimpijskiemu. Życzy mu powodzenia na emeryturze oraz podziękował za wszystko, co Stoch dał skokom narciarskim. Nie zabrakło również wspólnej fotografii, jak panowie się ściskają.

- Sezon dobiegł końca. Dziękuję wszystkim, którzy byliście jego częścią - rodzinie, ekipie, sponsorom i kibicom. Kamil Stoch, powodzenia w nowej przygodzie i dziękuję za wszystko, co dałeś temu sportowi - czytamy.

Rozwiń

Następne zawody Pucharu Świata odbędą się najprawdopodobniej pod koniec listopada 2026 roku. W międzyczasie czeka nas oczywiście Letnie Grand Prix - już bez Kamila Stocha.

Kamil Stoch Pawel Murzyn/East News East News

Anże Lanisek Franz Kirchmayr / Contributor AFP

