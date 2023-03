Stoch odnotuje kolejny triumf w Pucharze Świata? Ekspert nie ma wątpliwości

Kamil Stoch ma za sobą słodko-gorzki początek rywalizacji w tegorocznym turnieju Raw Air. Polak podczas pierwszego konkursu w Oslo wypadł znakomicie - zajął ostatecznie 6. miejsce i naprawdę niewiele brakowało, by wdarł się na podium. Gorzej podopieczny Thomasa Thurnbichlera poradził sobie w niedzielnych zawodach na Holmenkollbakken. Podczas drugiego skoku 35-latek został dopuszczony do skoku w bardzo złych warunkach, przez co zaliczył spadek z 10. na 19. miejsce. Po zakończeniu rywalizacji w stolicy Norwegii skoczek z Zębu nie krył frustracji i niezadowolenia.