Skręcony staw skokowy wyeliminował Stocha z zawodów Pucharu Świata w Zakopanem i Titisee-Neustadt. Do Niemiec trzykrotny mistrz olimpijski i tak by jednak nie pojechał, bo trener Michal Doleżal zebrał powołanych do Pekinu skoczków w Zakopanem. W niedzielnym treningu skakał już Stoch i wracający po kwarantannie Dawid Kubacki.

Skoki narciarskie. Stoch i Kubacki gotowi na Pekin

- Rozmawiałem potem z fizjoterapeutą i trenerem Doleżalem. Nie pytałem o to jak daleko skakał Kamil, ale jak to zniosła wyleczona noga. Wygląda na to, że dobrze, choć wstrzymałbym się z ogłaszaniem, że Stoch jest już w 100 procentach zdrowy - mówi Interii doktor Aleksander Winiarski. - Zresztą jutro spotkam się z zawodnikami i sam obejrzę nogę Kamila.

Kadra na Pekin będzie ćwiczyć na Wielkiej Krokwi do środy. Potem wyjedzie do Willingen.



- Co do Dawida, zakażenie nie pozostawiło śladów. Chorował bez objawów. Trenuje normalnie. Razem z Kamilem, Stefanem Hulą i Pawłem Wąskiem pojadą na zawody do Willingen, a następnego dnia do Pekinu. Plany się zmieniły o tyle, że ja dolecę do nich kilka dni później - mówi Winiarski.

Skoki narciarskie. Warianty wylotu Żyły do Pekinu

Wątpliwości dotyczą piątego z powołanych do Pekinu Piotra Żyły. Cztery dni temu miał pozytywny wynik testu na Covid -19. On w Willingen skakał nie będzie. Prezes PZN Apoloniusz Tajner twierdzi jednak, że Żyła miał już negatywny wynik nieoficjalnych testów i jeśli potwierdzi to test oficjalny, wykonany dziś, będzie mógł lecieć do Pekinu (warunkiem są cztery negatywne testy wykonane w cztery kolejne dni przed podróżą).

Opcją rezerwową dla Żyły jest wylot 2 lutego samolotem razem z prezydentem Andrzejem Dudą i Tajnerem. - Istnieje opcja, że Piotrek doleci do Pekinu na konkursy na dużej skoczni - powiedział Tajner.

Igrzyska zaczynają się 4 lutego. Konkurs indywidualny na skoczni normalnej odbędzie się dwa dni później. Na 12 lutego zaplanowano indywidualne zawody na dużej skoczni, dwa dni później konkurs drużynowy.