Stoch nie czekał! Tak wprowadza polskie porządki!

Kamil Stoch skoczył naprawdę pięknie. Doleciał do 128. metra i wylądował z idealnym telemarkiem, choć sędziowie tego nie oceniają podczas treningów. Oby równie dobrze szło mu w kwalifikacjach i konkursach sobotnim i niedzielnym.



Piotr Żyła bez żadnego kalkulowania - odleciał na 125 m, choć po lądowaniu nie wykonał telemarku (nie musiał). W serii treningowej ten element nie jest konieczny. Nie ma ocen sędziowskich.

Wcześniej z niezłej strony pokazał się Aleksander Zniszczoł który skoczył 118.5 m i Dawid Kubacki, który lądował o metr dalej, jednak ze względu na lepsze warunki wietrzne został sklasyfikowany za Olkiem.



Najsłabiej z Polaków zaprezentował się Jarosław Krzak, który doleciał ledwie do 109. metra. Tylko 12 zawodników znalazło się za plecami skoczka Olimpijczyka Gilowice, który w wieku 21 lat debiutuje w Pucharze Świata. Krzaka nie uratowało to, że razem z Janem Habdasem startowali z wyższej, 10. belki. Habdas wylądował z niej aż na 121. metrze, więc po próbie reprezentanta Polski i Klimczoka Bystre obniżono belkę na ósmą.



Z niekorzystnym wiatrem nie poradził sobie Jakub Wolny. Dostał podmuch o sile 0.6 m/s w plecy, przez co wylądował na 104. metrze. Rekompensata 7.8 pkt za wiatr nie poprawiła mu humoru, ani pozycji.



Przy gorszym wietrze skakał Słoweniec Peter Prevc, którego rekompensata 8.8 pkt również nie uratowała, bo lądował na 110.5 m.



Skoki narciarskie. Wisła: jak wypadł treningowy powrót do PŚ Macieja Kota?

Maciej Kot, przy słabym wietrze (-0.23 m/s) wylądował na 115. m, wyprzedzając o 1.2 pkt Pawła Wąska, który uzyskał identyczną odległość, tyle że przy korzystniejszych warunkach wietrznych (-0.14 m/s).

Klemens Murańka wrócił po koronawirusie. W treningu odleciał na 110.5 m.



Po skoku Mariusa Lindvika, najdłuższym w pierwszej serii treningowej na 131. m, belka startowa została obniżona z ósmej na szóstą. Z czołowki Pucharu Świata dobrze skoczył już tylko Słoweniec Anze Lanisek, który zepchnął Żyłę z trzeciej pozycji. Stoch wygrał z Lindvikiem o 0,4 pkt. Skakało 70 zawodników.

Skoki narciarskie. Wisła: Pierwszy trening przed kwalifikacjami do PŚ

1. Kamil Stoch (Polska) - 128 m (86.8 pkt)

2. Marius Lindvik (Norwegia) - 131.5 m (86.4 pkt)

3. Anże Laniszek (Słowenia) - 122 m (80.2 pkt)

4. Piotr Żyła (Polska) - 125 m (78.6 pkt)

5. Pius Paschke (Niemcy) - 122.5 m (78 pkt)

25. Aleksander Zniszczoł (Polska) - 118.5 m (67.6 pkt)

28. Dawid Kubacki (Polska) - 119.5 pkt (66.4 pkt)

29. Andrzej Stękała (Polska) - 117.5 m (64.1 pkt)

34. Stefan Hula (Polska) - 117 m (63.1 pkt)

35. Jan Habdas (Polska) - 121 m (62.8 pkt)

39. Maciej Kot (Polska) - 115 m (61.2 pkt)

40. Paweł Wąsek (Polska) - 115 m (60 pkt)

50. Tomasz Pilch (Polska) - 110.5 m (51.8 pkt)

51. Klemens Murańka (Polska) - 110.5 m (50.1 pkt)

56. Jakub Wolny (Polska) - 104 m (46.2 pkt)

58. Jarosław Krzak (Polska) - 109 m (41.8 pkt)





Z Wisły Michał Białoński, Dariusz Wołowski, Interia