Po udanym weekendzie w Zakopanem, gdzie Polacy zajęli drugie miejsce w konkursie drużynowym, a Dawid Kubacki był drugi w zawodach indywidualnych, "Biało-Czerwoni" szykują się do rywalizacji w Sapporo. Kadra pod wodzą Thomasa Thurnbichlera nie tylko trenuje, ale również spędza czas razem, a austriacki szkoleniowiec po raz kolejny postanowił dać swoim podopiecznym nietypowe zadanie.

Polscy skoczkowie budowali mosty

Zawodnicy mieli za zadanie zbudowanie mostu między krzesłami tak, by utrzymało się na nim jak najwięcej butów. Skoczkowie otrzymali do dyspozycji kartki papieru, kalendarze oraz gazety, których użyli do budowy "przeprawy".