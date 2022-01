"Decyzją sztabu szkoleniowego 4 zawodników wystartuje w konkursach PŚ w Willingen. Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek, Stefan Hula - są to skoczkowie, którzy prosto z Niemiec udadzą się na igrzyska do Pekinu" - przekazał Polski Związek Narciarski na Twitterze.

Zawody w Willingen odbędą się w dniach 28-30 stycznia. Następnie skoczkowie będą już rywalizować podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie.

Stoch, Kubacki, Wąsek i Hula - przez Willingen do Pekinu

Oznacza to, że skład reprezentacji Polski zmieni się w całości w porównaniu z rywalizacją w Titisee-Neustadt. Tam w niedzielę do drugiej serii awansował jedynie Andrzej Stękała, natomiast Maciej Kot, Klemens Murańka, Jakub Wolny oraz Aleksander Zniszczoł zakończyli zmagania już na pierwszej serii.



Do składu Polaków wraca ich lider, Kamil Stoch. Orzeł z Zębu poinformował w niedzielę, że wrócił już na skocznię po kontuzji.



Z kolei Dawid Kubacki w ostatnim czasie zmagał się z koronawirusem, który uniemożliwił mu występ podczas zawodów PŚ w Zakopanem. Wciąż nie wiadomo, czy na igrzyska poleci Piotr Żyła, u którego także zdiagnozowano zakażenie.



