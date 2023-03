Kamil Stoch błysnął w środę podczas prologu przed czwartkowym konkursem Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lillehammer. Polak pofrunął aż 138,5 m, dzięki czemu zajął czwarte miejsce. Skok naszego reprezentanta nie dość, że był daleki, to jeszcze piękny. Jeden z sędziów dał nawet 35-latkowi najwyższą możliwą ocenę - "20". Kamil Stoch skomentował to w żartobliwy sposób, odwołując się do... Tomasza Hajty - byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej.