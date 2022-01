Skoczek z Zębu do niedawna w pojedynkę dźwigał ciężar odpowiedzialności za wynik naszej kadry. Jest jedynym z Polaków, który w obecnym sezonie był w stanie stanąć na podium konkursu Pucharu Świata. Podczas TCS jego forma jednak drastycznie się załamała - w Oberstdorfie i Ga-Pa nie był w stanie awansować do serii finałowej, zaś anulowane ostatecznie kwalifikacje do zmagań w Innsbrucku zakończył dopiero w szóstej dziesiątce.

PŚ w Zakopanem. Będzie powrót Kamila Stocha?

Sztab podjął decyzję, że lider reprezentacji powinien wrócić do Polski i w spokoju pracować nad formą. Oficjalnie wciąż nie wiadomo, jak długa będzie jego przerwa, a w mediach pojawiały się nawet doniesienia sugerujące, że potrwać może aż do igrzysk w Pekinie, czyli niemal miesiąc. Stoch to jednak wojownik i, jak donoszą dziennikarze, pragnie powrócić do rywalizacji znacznie wcześniej.



Filip Czyszanowski z "TVP Sport" informuje, iż multimedalista olimpijski jest już po rozmowie z trenerem Michalem Doleżalem. - Jest nastawiony, by wrócić na PŚ w Zakopanem - przekazał. Konkursy na Wielkiej Krokwi odbędą się już w kolejny weekend.



Aktualnie czołowi skoczkowie świata rywalizują w Bischofschofen, gdzie w weekend odbędą się dwa kolejne konkursy PŚ.



