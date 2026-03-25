Stoch i Żyła dostali wiadomość, są "pod kreską". Mogą wcześniej skończyć sezon

Paweł Nowak

Paweł Nowak

W środę oficjalnie poznaliśmy skład reprezentacji Niemiec na ostatni weekend aktualnego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich. W kadrze na zawody w Planicy znalazł się m.in. Felix Hoffmann. Zawodnik ma wciąć udział jedynie w niedzielnych zawodach, w których wystartuje 30 najlepszych i obecnych na miejscu zawodników klasyfikacji generalnej. Ostatnie dwa miejsca, które gwarantują ten występ zajmują Kamil Stoch i Piotr Żyła. Oznacza to, że w przypadku lepszych występów rywali mogą skończyć sezon... o dzień wcześniej.

Skoki narciarskie: Felix Hoffmann wystartuje w Planicy
W czwartek rano rozpocznie się ostatni weekend sezonu 2025/2026 Pucharu Świata w skokach narciarskich. Najlepszych zawodników świata klasycznie ugości Planica, gdzie corocznie odbywa się zakończenie kampanii. W jego trakcie odbędą się dwa konkursy indywidualne (piątek i niedziela) oraz zmagania drużynowe (sobota).

Na starcie nie zabraknie także reprezentantów Polski, którzy w Słowenii wystartują jedynie w piątkę. Ze względu na upadek przedwcześnie sezon zakończył Kacper Tomasiak, a trener Maciej Maciusiak postanowił zabrać ze sobą Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Klemensa Joniaka, Dawida Kubackiego i Pawła Wąska.

Nadchodzące zmagania będą niezwykle ważne dla Kamila Stocha, który zakończy karierę. Na tę chwilę wszystko zaplanowane jest na niedzielę. Ten konkurs będzie specjalny, bowiem weźmie w nim udział tylko najlepsza 30 klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Początkowo wobec nieobecności wspomnianego Tomasiaka, Jana Hoerla oraz Felixa Hoffmanna udział wziąć mieli również zawodnicy z miejsc 31.,32. i 33. W ostatniej chwili jednak zdanie zmienił Hoffmann, czyli 9. skoczek klasyfikacji generalnej PŚ.

- Zakończyłem treningi na dużej skoczni w Planicy i z każdym skokiem poprawiałem swoją formę. Moja technika jest stabilna i skakanie sprawiało mi ogromną przyjemność. Dlatego zdecydowałem się na udział w finale sezonu w niedzielę na mamuciej skoczni w Planicy, kończąc tym samym sezon zimowy - powiedział Hoffmann cytowany przez skijumping.pl.

Oznacza to, że w niedzielę prawa startu nie otrzyma zawodnik z 33. lokaty. Takie wieści są bardzo ważne dla Kamila Stocha i Piotra Żyły.

Żyła i Stoch zagrożeni, malutka przewaga

Nasi dwaj zawodnicy zajmują odpowiednio 31. i 32. lokatę. W przypadku lepszego występu np. Sandro Hauswirtha (33. miejsce) i gorszego Piotra Żyły, to właśnie Szwajcar może w ostatniej chwili zagwarantować sobie udział w ostatnich zmaganiach całego sezonu. Ten traci w "generalce" jedynie 11 "oczek" do 39-latka (ma 149 pkt, a Polak 160).

W znacznie lepszej sytuacji znajduje się Kamil Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski ma na swoim koncie aż 185 pkt i startu w niedzielę pozbawi go tylko prawdziwa katastrofa. W przypadku lokaty poza TOP30 Stocha starszy kolega z kadry musi zająć 10. lub wyższą lokatę, Hauswirth natomiast 6. lub wyższe miejsce.

Skoki w Planicy rozpoczną się w czwartek od porannego treningu (godz. 8:00). Na 10:00 zaplanowany jest początek kwalifikacji. Relację tekstową "na żywo" z tej rywalizacji będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

