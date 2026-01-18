Partner merytoryczny: Eleven Sports

Stoch i Tomasiak czekają. Tymczasem takie doniesienia ws. Polaków. A jednak "stary mistrz"

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Igrzyska olimpijskie startują 6 lutego. Na ten moment nie jest jeszcze znany skład polskich skoczków, którzy we Włoszech powalczą o medale. Decyzja ma zapaść w najbliższym czasie. Tymczasem Rafał Kot w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" uchylił rąbka tajemnicy. Członek zarządu Polskiego Związku Narciarskiego nie ma praktycznie żadnych wątpliwości.

Dwóch sportowców w zimowych kombinezonach świętuje sukces poprzez przybicie piątki na tle kibiców, jeden z nich w kasku i goglach, drugi w czerwonej kurtce i czapce.
Skoczkowie czekają na decyzję ws. składu na igrzyska olimpijskieFoto OlimpikAFP
Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 rozpoczną się 6 lutego. Ze względu na słabe wyniki do Włoch poleci zaledwie trzech skoczków narciarskich. Murowanym faworytem jest Kacper Tomasiak, który jest w obecnym sezonie zdecydowanym liderem kadry. 18-latek zajmuje obecnie 12. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Drugim pewniakiem wydaje się być Kamil Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski obecnie trenuje w Zakopanem, a sezon 2025/26 jest ostatnim w jego bogatej karierze.

Kto będzie trzecim skoczkiem, który poleci do Włoch? Decyzja podjęta przez trenera kadry A, Macieja Maciusiaka, musi jeszcze przejść przez ręce Polskiego Związku Narciarskiego i dopiero po zatwierdzeniu jej przez - najpewniej Adama Małysza, zostanie ona podana do informacji publicznej. Ma to wydarzyć się 22 stycznia.

    Skoczkowie czekają. Decyzja kwestią dni. Tymczasem takie doniesienia

    Zdaniem ekspertów o trzecie miejsce w olimpijskiej kadrze rywalizowali Dawid Kubacki i Maciej Kot. W niedzielnym konkursie w Sapporo ten pierwszy był 15., a Kot zajął 20. miejsce. W sobotę także Kubacki był lepszy od Kota. Czy to właśnie brązowy medalista olimpijski z Pekinu będzie miał szansę na igrzyskach?

    - Według wielu osób tym trzecim powinien być Dawid Kubacki. Rywalizował o to miejsce z Maciejem Kotem. Maciek ewidentnie przegrał. Dwoma rękami bym się podpisał pod tym, że Dawid Kubacki powinien być tym trzecim. Wygrał tę walkę, dzisiaj w Sapporo zajął najlepsze miejsce w sezonie Pucharu Świata, a w Zakopanem był Maćka bardzo blisko - powiedział Rafał Kot w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

    Członek Polskiego Związku Narciarskiego nie ma wątpliwości, że Tomasiak i Stoch są pewniakami, a Kubacki będzie tym trzecim zawodnikiem. - Każde inne powołanie zdziwiłoby mnie i działaczy Tatrzańskiego Związku Narciarskiego. Taka jest nasza opinia - dodał.

    Kamil Stoch, Piotr Żyła i Dawid Kubacki czekają na kolejny start w igrzyskach olimpijskich.
    Kamil Stoch, Piotr Żyła i Dawid Kubacki czekają na kolejny start w igrzyskach olimpijskich.AFP
    Skoczek narciarski w kombinezonie startowym, kasku i goglach trzyma ręce skrzyżowane na klatce piersiowej, z widocznym napięciem oczekuje na swoją kolej. W tle rozmyci kibice i elementy skoczni.
    Dawid KubackiANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
    Dawid Kubacki
    Dawid KubackiAndrzej IwańczukReporter

