Adam Małysz i Kamil Stoch o pracy organizatorów

To właśnie przygotowanie obiektu do zawodów było jednym z tematów konferencji przed konkursami w Wiśle, w której wzięli udział polscy skoczkowie oraz Adam Małysz. Zarówno Kamil Stoch, jak i sternik PZN, byli zgodni - organizatorzy włożyli dużo wysiłku w to, by zawody mogły odbyć się na śniegu. "Organizatorzy zasługują na brawa" - powiedział Stoch cytowany przez PAP.