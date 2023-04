Stoch dokonał w Planicy historycznej rzeczy. Polak jest w absolutnej elicie

W niej najlepszy okazał się Stefan Kraft, który na podium wyprzedził Anże Laniszka i, co szczególnie ważne dla polskich kibiców, Piotra Żyłę . Kolejnym w klasyfikacji "Biało-Czerwonym" był Kamil Stoch , który dzięki swojej próbie na odległość 225 m zajął dziesiąte miejsce.

Kamil Stoch z niezwykłym osiągnięciem. Szczęśliwa 350 "Orła z Zębu"

Rezultat ten może wydawać się w gruncie rzeczy niepozorny, aczkolwiek tym razem wynik Stocha miał podwójne znaczenie. Otóż dzięki takiemu występowi "Orzeł z Zębu" mógł dopisać do swojego konta punkty w "generalce" Pucharu Świata po raz 350. w karierze. To zaś plasuje go w absolutnej elicie.