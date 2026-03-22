Stoch czy Małysz? Mocne słowa Schmitta, niemiecka legenda wprost

Nawet najwspanialsze sportowe kariery - a taką właśnie może poszczycić się Kamil Stoch - muszą się kiedyś skończyć. Zawodnik rodem z Zębu już jakiś czas temu zdecydował, że sezon 25/26 będzie dla niego ostatnim jeśli mowa o zmaganiach na skoczni - i nieuchronnie zbliża się moment, w którym po raz ostatni zasiądzie on na belce.

Przy tej okazji o Stochu oraz jego dokonaniach postanowił wypowiedzieć się Martin Schmitt, starszy kolega Polaka po fachu i absolutna legenda dyscypliny. Niemiec swymi refleksjami podzielił się w wywiadzie udzielonym Arkadiuszowi Dudziakowi, dziennikarzowi portalu WP SportoweFakty.

Schmitt bez wahania: Nie porównujcie Stocha i Małysza

W trakcie rozmowy Schmitt został zagadnięty m.in. o to, co jego zdaniem pozwoliło pozostawać Kamilowi Stochowi przez tak długi czas na szczycie. "Takie wyniki przyniosła mu systematyczna, codzienna praca i to, że on po prostu kocha ten sport. Miał też w sobie ogromną motywację, by cały czas zmuszać się do przesuwania granic w treningu. To świetny chłopak" - podkreślił.

Pojawił się też wątek dotyczący ostatnich sezonów w wykonaniu Polaka - niestety niezbyt udanych dla niego. Jak jednak stwierdził dawny reprezentant Niemiec, taki przeskok nie odbiera wcześniejszych osiągnięć.

W sporcie zawsze możesz coś wygrać więcej i na tym każdy wielki zawodnik się skupia. On próbował coś zdobyć i za to należy mu się chwała. Stoch zawsze starał się dokonać niemożliwego, zawsze mierzył w sam szczyt

Dudziak zapytał też swego rozmówcę o kwestię porównań między Kamilem Stochem a Adamem Małyszem, która zdaje się być wiecznie żywa wśród polskich kibiców. Reakcja mistrza olimpijskiego z Salt Lake City była jednoznaczna.

"Moim zdaniem takie porównania nie mają sensu i w ogóle nie są potrzebne. Obaj są legendami tego sportu. Byli najlepsi w swoich epokach. Gdyby przerzucić Stocha do czasów Małysza i na odwrót, to i tak osiągaliby ogromne sukcesy. Powinniście się cieszyć, że mieliście takich skoczków i w ogóle ich nie porównujcie" - skwitował.

Koniec rywalizacji w Pucharze Świata. Na koniec marca ostatnie akcenty sezonu w Planicy

Po obecnie trwającym jeszcze weekendzie ze skokami w Vikersund Puchar Świata przeniesie się do Planicy na weekend 27-29 marca - wówczas czekać nas będzie jedna "drużynówka" oraz dwa konkursy indywidualne. W Słowenii domknie się wówczas niezwykły rozdział - nie tylko w życiu "Rakiety z Zębu", ale i polskiego sportu w ogóle.

