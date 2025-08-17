Stoch czekał na wynik, a tu taki obrazek w TVP. Zrobiło się o tym głośno
Kamil Stoch zaliczył świetny weekend podczas konkursów Letniego Grand Prix w Wiśle. W sobotę był trzeci, a w niedzielę piąty i mógł być dumny ze swoich występów. Dumny z pewnością był realizator TVP, który podczas powtórki skoku najbardziej utytułowanego polskiego skoczka postanowił nieco zaszaleć, czym wywołał w sieci sporo pozytywnych reakcji.
Zawody w Wiśle bardziej pomyślne okazały się dla Polaków w sobotę niż w niedzielę. Pierwszego konkursowego dnia na podium stanęli Kamil Stoch (był trzeci) i Maciej Kot, który niespodziewane wygrał, czym rozradował nie tylko siebie, ale również wielu polskich kibiców, pamiętających jego największe sukcesy letnie i zimowe sprzed lat.
Kamil Stoch świetnie poradził sobie w Wiśle
To był naprawdę wspaniały weekend dla Kamila Stocha. Polski mistrz raz stanął na podium, a raz był tuż za nim. Tym samym pokazał, że choć jest środek lata, on już buduje formę na swoją ostatnią zimę i robi to z uśmiechem na ustach.
W interesujący sposób powrót na najwyższy poziom Kamila Stocha postanowił pokazać realizator TVP, którego pomysł szybko stał się internetowym hitem. Wszystko przez dobór, jakiego dokonał przy powtórce skoku znanego zawodnika.
Kamil Stoch walczył o wynik, a tu taki obrazek
Podczas powtórki jednego z niedzielnych skoków Stocha realizator pokazał, zamiast lecącego nad bulą skoczka, szybującego ptaka. Ten widok nie mógł spotkać się z obojętnością kibiców i szybko podbił sieć. Udostępniło go również samo TVP.
Wideo zrobiło również furorę na znanym profilu memowym Michała Marszała. Memiarz zasugerował, by realizator za swoje pomysły otrzymał statuetkę Oscara. Zdaje się, że to nie koniec pięknych i radosnych przygód z Letnim Grand Prix.