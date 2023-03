Stoch podkreśla, że nie brakuje mu woli walki

- Nie powiem, że to zniechęcenie, ale nie potrafię nazwać tego stanu. Dziś próbowałem, ale nie wyszło . Mam w sobie wolę walki , ale nie wiem, od czego zacząć w niedzielę. Muszę odpocząć, odświeżyć głowę zobaczyć te skoki na nagraniach, żeby prześledzić, co mogę zrobić lepiej - powiedział trzykrotny mistrz olimpijski.

Stoch zdradził również, że w sobotę czuł się nieco bezradny i podkreślił, że chociaż oddane przez niego skoki przyczyniłyby się do solidnego wyniku na skoczni dużej, to na "mamucie", potrzeba czegoś więcej, by odnieść sukces .

- Z jednej strony wiem, co w sobotę nie grało, ale nie potrafiłem tego zrobić, tak jakbym chciał, a nie mógł. To był bardzo trudny dzień, wyssał ze mnie energię. (...) Chodzi o to, żeby zrobić proste rzeczy, które normalnie działają. Takie skoki na dużym obiekcie by działały, ale tutaj, przy takich oporach, niestety potrzeba czegoś więcej - dodał.