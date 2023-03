Kamil Stoch zdziwił się, że obiekt w Oslo jest na co dzień niedostępny, jeśli chodzi o skoki treningowe. - A to nawet nie wiedziałem. Norwegowie chyba sobie coś tam podskakują od czasu do czasu? Jednak? To straszne, przykro mi bardzo - śmiał się nasz skoczek narciarski. - Nie wydaje mi się, bym znał tę skocznię lepiej od Norwegów czy innych zawodników. Wszyscy wiedzą, jak ta skocznia wygląda - dodał Kamil Stoch.