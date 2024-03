Stoch bez punktów w Lahti. Po skoku wypalił. "Nie czuję się najlepiej"

W serii próbnej zawodnik z Zębu spisał się - łagodnie mówiąc - nie najlepiej. Oddał on bowiem skok na odległość 112,5 metra, przez co uplasował się dopiero na 27. pozycji. Nieco lepiej wyglądało to podczas kwalifikacji do piątkowego konkursu. Wówczas bowiem wylądował on na 122. metrze, dzięki czemu awansował do rywalizacji z 15. lokatą.

Słodko-gorzki dzień dla Kamila Stocha w Lahti. Polak nie ukrywa rozczarowania po konkursie

Po chwili Kamil Stoch zdecydował się na wyznanie. Wyjawił on, że jeszcze nie do końca udało mu się dojść do siebie po rywalizacji na skoczni do lotów narciarskich w Niemczech. "Po prostu czuję się bardzo zmęczony. Po Oberstdorfie w ogóle przez trzy dni to nie mogłem dojść do siebie. Dzisiaj też tak nie czuję się najlepiej fizycznie. Ale nie będę na to zwalał. Po prostu technicznie te skoki przy tak krótkim rozbiegu, stromym rozbiegu... No nie potrafiłem sobie znaleźć od tak tej pozycji. (...) Przykro mi. Uważam, że z moim doświadczeniem powinienem był to zrobić szybciej. No ale taki ten sezon jest. Mam nadzieję, że jutro, o ile wystąpię w drużynie, to będzie mi się łatwiej skakało z tą wiedzą, którą mam z dzisiaj" - oznajmił.