"Sterowali Doleżalem jak chcieli". Co działo się w kadrze skoczków?

Oprac.: Michał Przybycień Skoki Narciarskie

Zakończył się sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich, ale rozpoczęły się dyskusje i spory w sprawie trenera reprezentacji Polski. Co najgorsze kadra jest podzielona w tej kwestii. Starsi skoczkowie stoją murem za Michalem Doleżalem, ale nie wszyscy podzielają ich zdanie. - Ostatnie sezony sterowali Doleżalem jak chcieli. Teraz to się skończyło - to jedna z opinii opisujących, jakie relacje panowały ostatnio w polskiej kadrze.

Zdjęcie Skoki narciarskie. Michal Doleżal ma poparcie Kamila Stocha oraz Dawida Kubackiego i Piotra Żyły / Andrzej Iwańczuk/Reporter / East News