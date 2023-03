Trochę presji było. Nie mam nic do udowodnienia, tylko chciałem się dobrze bawić, to jest to, co sprawia mi frajdę. Było trochę niepewności, no bo myślisz sobie: "Co ludzie powiedzą?" jak zepsujesz skok, wiesz, o co mi chodzi. Oczywiście trochę to pół żartem pół serio

~ powiedział.