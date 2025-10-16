Stękała podjął ważną decyzję. Takie doniesienia tuż przed startem sezonu

Andrzej Stękała od lat reprezentuje nasz kraj na arenie międzynarodowej w skokach narciarskich. Brązowy medalista mistrzostw świata i mistrzostw świata w lotach w ostatnich latach jednak nie radził sobie już tak wybitnie, jak w sezonie 2020/2021. Na przełomie 2024 i 2025 roku o skoczku narciarskim zrobiło się głośno, gdy ten zdecydował się na coming out. Został on wówczas pierwszym polskim sportowcem na takim szczeblu, który ujawnił swoją orientację seksualną i przyznał się, że przez ostatnie lata był w szczęśliwym związku z mężczyzną. Niestety, partner skoczka zmarł tragicznie kilka tygodni wcześniej, co właśnie skłoniło Andrzeja, aby ten dłużej nie ukrywał swojej miłości.

Choć skoczek narciarski z pewnością obawiał się tego, jak na jego coming out zareagują kibice, ci od razu pospieszyli ze słowami wsparcia i dodali Stękale otuchy w tak trudnym dla niego okresie. Dopiero kilka miesięcy później 30-latek zdecydował się ujawnić tragiczną przyczynę śmierci ukochanego. "Wydarzyła się taka przykra sprawa, bo miał zawał serca. To był normalny dzień, rano jeszcze rozmawialiśmy. Pech chciał, że jak wróciłem z treningu, znalazłem go" - wyznał w programie "halo, to Polsat".

Andrzej Stękała założył kanał na YouTube. Jest już pierwszy vlog

Teraz Andrzej Stękała podjął kolejną, niezwykle trudną decyzję w swoim życiu. Skoczek narciarski postanowił bowiem jeszcze bardziej zbliżyć się do kibiców i... założyć kanał na platformie YouTube. To właśnie tam będzie on publikował nagrania, na których fani skoków będą mogli zobaczyć, jak wygląda życie ich idoli zza kulis. Na ten moment na kanale 30-latka pojawił się już pierwszy vlog, na którym Stękała pochwalił się, jak wyglądają treningi kadry "od kuchni".

Na reakcję internautów nasz skoczek wcale nie musiał długo czekać. "Andrzejuuuu! Przecież to jest genialne!! Oby więcej takich filmów!!", "Czekamy na więcej", "Panie Andrzeju ten vlog jest genialny, chcemy więcej", "Ale fajnie się ogląda takie vlogi w twoim wykonaniu", "Bardzo fajny vlog, czekam na następne", "Tego to się nie spodziewałam!!! Super się zapowiada i czekam na więcej!!" - przyznali zgodnie.

