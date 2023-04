Stefan Kraft zdradził plany na kolejne tygodnie. "Obiecałem to żonie"

Stefan Kraft wyrusza w wyjątkową podróż. "Obiecałem to żonie"

Podczas rozmów z austriackimi mediami trzykrotny zdobywca Małej Kryształowej Kuli przyznał, że walka o trofeum w lotach narciarskich toczyła się do ostatniego skoku. "Halvor jest tak brutalnym zawodnikiem, że to naprawdę była bitwa nerwów" - powiedział. Austriak dodał, że jest zadowolony z wyników osiągniętych w tym sezonie. Podczas wywiadu zdradził też, że w kolejnych tygodniach czekać go będą długie i wyczerpujące loty... samolotem.

Stefan Kraft i Marisa Probst poznali się w dość nietypowych okolicznościach. Kobieta zrobiła pierwszy krok i... napisała do skoczka na Facebooku. "Pogratulowała mi zwycięstwa w konkursie Pucharu Kontynentalnego w prywatnej wiadomości. Odpowiedziałem, bo od razu ją polubiłem. Potem prześledziłem jej profil od góry do dołu i tak każdego dnia. Potem zaczęliśmy pisać, a na koniec zaprosiłem ją na weekend do mnie. To była miłość od pierwszego wejrzenia" - przyznał kiedyś w rozmowie z mediami. W sierpniu 2022 roku po wielu latach znajomości Probst i Kraft stanęli na ślubnym kobiercu i powiedzieli sobie sakramentalne "tak".