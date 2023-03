Co ciekawe, reprezentant Polski wyprzedził Markusa Eisenbichlera, który chwile przed nim wyrównał rekord skoczni (146 m.) należący do Szwajcara, Simona Ammana. Podopieczny Stefana Horngachera zajął finalnie 4. miejsce. Podium uzupełnił Słoweniec Anze Lanisek i Austriak Daniel Tschofenig.

Stefan Kraft wściekły po zawodach. Nie zamierzał gryźć się w język

Dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli w drugiej serii zmagań na Lysgardsbakken skoczył zaledwie 113 m., co błyskawiczne odbiło się na jego pozycji w klasyfikacji norweskiego turnieju. Austriakowi doliczono 10,4 pkt. do noty, ale to w żaden sposób nie poprawiło jego sytuacji. Na ten moment traci on do lidera Pucharu Świata już 38 pkt. w Raw Air.