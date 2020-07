Lato to w skokach narciarskich czas przygotowań do sezonu zimowego, ale też okazja na zupełnie inne aktywności, które podczas intensywnej zimy trudno jest zmieścić w grafiku. Stefan Kraft i Chiara Hoelzl przyglądali się niedawno treningowi najmłodszych.

W Polsce treningi dzieci podgląda Kamil Stoch, a w Austrii swoje zainteresowanie szlifowaniem formy wśród najmłodszych wyrazili Chiara Hoelzl oraz Stefan Kraft. Utytułowani zawodnicy gościli podczas treningu kilkunastu skoczków z klubu SV Schwarzach.

Widok nowych instruktorów ucieszył dzieci, ale te i tak skupione były na swoich zadaniach, chętnie przyjmując rady od starszych kolegów.

"Po prostu wspaniale jest zobaczyć radość, z jaką maluchy traktują skoki narciarskie. Często jestem pytany, czy mogę przekazać wskazówkę młodym skoczkom i powtarzam, że najważniejsza jest radość ze skoków narciarskich i sportu" - powiedział Stefan Kraft w austriackich mediach.

Kraft razem z Hoelzl powrócili do miejsca, w którym stawiali swoje pierwsze kroki na nartach.

"Różowy kask, różowe rękawiczki ogrodowe jak rękawiczki do skakania i bez strachu przed skakaniem - że tak powiem mini Chiara" - dodała z kolei srebrna medalistka mistrzostw świata.

