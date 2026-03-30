Stefan Kraft powiedział jedno zdanie do Stocha i się zaczęło. Polski mistrz nie wytrzymał

Nie od dziś wiadomo, że Kamil Stoch był bardzo lubiany przez swoich rywali. Środowisko skoczków narciarskich nie jest zbyt szerokie i między większością zawodników panują serdeczne stosunki. Swoją sympatię Stochowi okazywali często zarówno młodsi zawodnicy, dla których był idolem, jak i starsi, którzy skakali w trakcie jego najlepszego okresu.

Kamil Stoch zakończył sportową karierę

Już od początku sezonu wiadomo było, że Polacy w Planicy zobaczą Kamila Stocha jako zawodowego skoczka narciarskiego po raz ostatni. Polski mistrz w ostatnim skoku uzyskał 190 metrów, a flagą z boksu trenerskiego machała mu jego żona. W ten sposób Polak pożegnał się z dyscypliną, która przez lata dawała mu mnóstwo radości.

Po wszystkim Stoch został jeszcze zaproszony do studia Eurosportu, gdzie opowiadał o swojej przyszłości i planach, a także podsumowywał swoją niezwykle bogatą karierę. Dziennikarze także coś dla niego przygotowali. Jego rywale postanowili powiedzieć kilka słów do kamery w kontekście wspomnień związanych z polskim skoczkiem.

Stefan Kraft zaczął opowiadać, Kamil Stoch nie wytrzymał

Wśród opowiadających znaleźli się m.in. Andreas Wellinger, Daniel Tschofenig czy Gregor Deschwanden. W pewnym momencie parę słów do kamery powiedział także wielki rywal Stocha, Stefan Kraft. Zaczął opowiadać o walce między nimi o Kryształową Kulę w sezonie 2016/2017.

"Rywalizowaliśmy z Kamilem aż do ostatniego konkursu w Planicy. Pamiętam, że podczas Raw Air miałem żółty plastron lidera, z kolei Kamil bardzo męczył się w Lillehammer. Miał wtedy mnóstwo problemów, a potem nagle dostał nowe buty i zaczął skakać znakomicie" - podkreślił Kraft. To jednak następne zdanie wywołało falę radości na twarzy Kamila Stocha i wielu kibiców, którzy później podawali je dalej we wpisach na portalu X.

"Kiedy wracałem do domu, do żony, myślałem o Kamilu. Bardzo często pojawiał się wtedy w mojej głowie" - wspominał Kraft, a pokazywany przez kamerę Eurosportu Stoch nie mógł powstrzymać śmiechu. Austriak zgotował mu przepiękny element pożegnalny.

