Puchar Świata zawitał do Oberstdorfu. Skoczkowie walczą o kolejne punkty do klasyfikacji generalnej na obiekcie do lotów narciarskich. Przed wyjątkową szansą stoi reprezentant Austrii Stefan Kraft. Zawodnik w Niemczech może wyprzedzić Kamila Stocha i Adama Małysza w liczbie wygranych w PŚ. A to nie koniec, bowiem utytułowany sportowiec poluje na kolejne rekordy.