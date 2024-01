To jest skoczek, który ma najwięcej miejsc na podium w historii Pucharu Świata. To najrówniej skaczący zawodnik w ostatnich dziesięciu latach. Wszyscy Austriacy są z niego bardzo dumni. To jest wyjątkowy sportowiec. Kapelusze z głów przed nim za to, co już osiągnął. To jest naprawdę genialny skoczek, który na bardzo wysokim poziomie skacze już od wielu lat. Wierzę, że osiągnie jeszcze jeden wielki sukces i zostanie mistrzem olimpijskim indywidualnie. Miałby wtedy na koncie wszystkie najważniejsze sukcesy

~ powiedział Thurnbichler o swoim rodaku w rozmowie z Interia Sport.