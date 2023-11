Stefan Kraft najlepszy w serii próbnej, odległe lokaty Polaków

W Ruce na dalekiej północy skoczkowie zmierzą się z fińskim potworem. Pierwsze zderzenie z nim w piątkowych kwalifikacjach nie było najszczęśliwsze dla Polaków. To zresztą skocznia, która nigdy nie leżała Biało-Czerwonym. Źle patrzyło się na to, co zawodnicy trenera Thomasa Thurnbichlera wyprawiali w piątek na skoczni w Ruce. W ani jednej serii nie było polskiego skoczka, który znalazły się w czołówce. To, co wyczyniali nasi zawodnicy, wyglądało na straszne męczarnie.