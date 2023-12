Pierwszy weekend był fatalny w wykonaniu naszych zawodników. W Ruce punktowali tylko Dawid Kubacki i Piotr Żyła, a do drugiego konkursu nie zakwalifikowali się w ogóle Kamil Stoch i Aleksander Zniszczoł.

Thomas Thurnbichler, szkoleniowiec reprezentacji Polski, apelował jednak o spokój, mówił, że wie, gdzie popełniono błędy i czekał na dalszą część sezonu. "Wierzę w sztab i zawodników. Mamy jasną wizję, co chcemy robić. Do Niemców i Austrii trochę nam teraz brakuje, ale wierzę, że krok po kroku się do nich zbliżymy" - podsumował Austriak.

Jego podopieczni szybko przenieśli się do Lillehammer, gdzie miały odbyć się kolejne zawody Pucharu Świata.

W piątek odbyły się kwalifikacje do konkursu na skoczni normalnej. "Biało-Czerwoni" zakwalifikowali się w komplecie, ale na odległych pozycjach. Najlepiej wypadł 17. Żyła, Zniszczoł był 26., tuż za nim uplasował się Paweł Wąsek, 29. był Stoch, a dopiero 46. miejsce zajął Kubacki, który triumfował w zawodach PŚ w Lillehammer w poprzednim sezonie.

W Ruce zawody odbywały się przy temperaturze blisko - 20 stopni Celsjusza, w Norwegii też było zimno, bo - 15 stopni Celsjusza. Pierwsza seria sobotniego konkursu zaczęła się z szóstej platformy startowej.

PŚ w skokach. Trzech Polaków w finałowej serii

Jako pierwszy z Polaków zaprezentował się Stoch. Skoczek, który w serii próbnej był 35., tym razem osiągnął 95,5 m, notę 129,6, co pozwoliło mu zakwalifikować się do serii finałowej na 22. miejscu.

Potem zobaczyliśmy Zniszczoła. Ten wypadł najsłabiej z "Biało-Czerwonych" i zajął dopiero 41. pozycję (92 m/116,9 pkt). Po jego występie jury zdecydowało się obniżyć belkę do piątej platformy startowej.

Lepiej było w wykonaniu Wąska. 95 metrów i 131 punktów dało mu pewny awans (18. miejsce).

Zmiana rozbiegu nie przeszkodziła Manuelowi Fettnerowi. Austriak wylądował na 98. metrze i z notą 142,4 pkt objął prowadzenie w konkursie. Warunki stawały się jednak coraz trudniejsze, podmuchy wiatru mocniejsze, stąd jury postanowiło, że belka wróci po pozycji z początku konkursu.

Kolejny z Polaków - Żyła - zaprezentował się na tyle dobrze, że też zapewnił sobie występ w finałowej serii, choć warunki miał słabe, wiejący wiatr ponad metr na sekundę w plecy. "Wewiór" uzyskał 90 m i notę 127,4 pkt (24. miejsce).

Tymczasem warunki się pogarszały. Znowu mieliśmy przerwę i przed próbą Niki Kytosaho zdecydowano się na podwyższenie rozbiegu do siódmej belki.

Nie pomogło to Kubackiemu, który przy wietrze niespełna dwóch metrów na sekundę w plecy skoczył zaledwie 87 metrów i mimo prawie 21-punktowej bonifikaty nie znalazł się w czołowej "30", był 33.

W niesprzyjających warunkach znowu słabo poradził sobie Halvor Egner Granerud. Norweg, który w tamtym sezonie wygrał klasyfikację generalną, skoczył 90,5 m i z notą 126,7 pkt uplasował się pod koniec trzeciej dziesiątki (26. pozycja).

Przed próbami trzech ostatnich zawodników w pierwszej serii znowu zmniejszono rozbieg, aż o dwa stopnie, do piątej platformy startowej.

Nie przeszkodziło to jednak najlepszym zawodnikom klasyfikacji generalnej po konkursach w Ruce.

PŚ w skokach. Stefan Kraft nie do zdarcia

Najpierw na prowadzenie wyszedł Andreas Wellinger. Niemiec skoczył 99 metrów i otrzymał notę 147,6 pkt. Jego rodak Pius Paschke zanotował taką samą odległość, ale miał lepsze warunki i otrzymał notę o 143,4 pkt. Pierwszą serię wygrał jednak najlepszy w tym sezonie Stefan Kraft. Austriak wylądował na 104. metrze (154,4 pkt). Trzeba jednak dodać, że ta trójka miała o wiele lepsze warunki wietrzne niż większość zawodników.

Finałowa seria rozpoczęła się z szóstej platformy startowej. Dobrze w niej zaprezentowali się Granerud (98,5 m/268,3 pkt) i Zografski (99,5/268,7), którzy znacznie poprawili swoje pozycje.

Przed skokiem pierwszego Polaka, którym był Żyła, jury zdecydowało się na obniżenie rozbiegu do piątej platformy startowej. Ten skoczył skoczył 93 metry i z notą 257,7 zakończył konkurs na 24. pozycji.

Na 28. miejsce spadł Stoch, który w drugim skoku zaprezentował się zdecydowanie gorzej (85 metrów, najsłabsza odległość w drugiej serii), co dało mu 246,8 pkt. Spadek zanotował też Wąsek, który wynikiem 90,5 m/258,4 pkt zapracował sobie ma 23. pozycję.

Na czele zmieniali się liderzy. W końcówce znowu do gry wszedł wiatr. On spowodował, że Paschke spadł z podium, a wskoczył na nie Austriak Daniel Tschofenig. Natomiast przed skokiem Wellingera była długa przerwa i podniesiono belkę do szóstej platformy startowej, ale ten się wybronił (92 m) i objął prowadzenie. Tak samo jak Kraft, który skoczył 92,5 m przy bardzo silnym wietrze w plecy, co wystarczyło mu do odniesienie zwycięstwa. I zrobił to z rekordową notą na skoczni normalnej - 296,7 pkt!

To był trzeci triumf Krafta w tym sezonie, a 33. w karierze, dzięki czemu zrównał się w klasyfikacji wszech czasów z Niemcem Jensem Weissflogiem, obaj znajdują się na szóstym miejscu. Natomiast liczba podiów Austriaka wzrosła do 101 i brakuje mu tylko siedmiu do lidera Janne Ahonena.

Na niedzielę zaplanowano drugi konkurs, tylko że na skoczni dużej, który poprzedzą kwalifikacje.

