Stefan Hula trenerem skoczkiń? „Są plany na przyszłość”

Oprac.: Aleksandra Bazułka Skoki Narciarskie

Reprezentant Polski w skokach narciarskich odpoczywa po sezonie zimowym i już myśli o przygotowaniach do kolejnego. Stefan Hula zdecydowanie nie myśli o zakończeniu kariery sportowej, ale ma już plany na przyszłość. Czy w przyszłości to właśnie on postawi na nogi skoki narciarskie pań w naszym kraju?

Zdjęcie Stefan Hula / AFP