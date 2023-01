Stefan Hula: tyłek podnosił ręce



- Odkąd przyjechałem na turniej, to zaczęły się problemy z pozycją najazdową. Chciałem jeździć aktywnie i zbyt wysoko. Tyłek podnosił ręce i to nie wystarczało na to, by w Pucharze Świata skakać dobrze. Przy tak niskich prędkościach po prostu trzeba dobrze pchać nogą. Trenerzy cały czas starali mi się pomóc i w Bischofshofen zaczęło to lepiej wyglądać. Nie są to jeszcze jakieś wyjątkowe skoki, ale na pewno lepsze niż w ostatnim czasie, a czuję, że jeszcze może być lepiej. Wiem bowiem, że jeszcze wiele mogę zyskać w powietrzu, jeśli tylko z progu pójdzie to dobrze - opowiadał Hula.

Nasz doświadczony skoczek jest najlepszym przykładem na to, że można przetrwać trudne chwile, by potem cieszyć się skokami.