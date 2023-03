Stefan Hula pożegnał się z polską publicznością. Austriak wygrał konkurs w Zakopanem

Przed konkursem, TVP Sport poinformowało o decyzji Stefana Huli, który zdecydował się zakończyć karierę. Po zakończeniu zawodów, Hula oddał swój trzeci dziś skok, a ostatni na polskiej ziemi. Wylądował zdecydowanie poza punktem konstrukcyjnym, a na zeskoku, koledzy z kadry i sztab szkoleniowy, utworzyli dla niego szpaler. Z głośników puszczono utwór "We are the Champions" zespołu Queen.