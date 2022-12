Stefan Hula pokazał, jak szykował się na TCS. "Z chęcią by się zabrały"

Hula to weteran polskiej kadry - najstarszy skoczek w ekipie Thomasa Thurnbichlera. Choć oczywiście w całym turnieju będą rywalizować też skoczkowie starsi od niego, jak np. Austriak Manuel Fettner.

Stefan Hula gotowy na Turniej Czterech Skoczni

Hula na swoim profilu na Instagramie podzielił się z fanami zdjęciem obrazującym ostatnie przygotowania do wyjazdu na TCS.

"U mnie pakowanie w toku. Ktoś tu wpakował mi się do torby! Moje dziewczyny z chęcią by się zabrały ze mną na Turniej" - przyznał skoczek, nawiązując do fotki z uśmiechniętymi córkami.