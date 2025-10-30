Stefan Horngacher wywołał ogromne poruszenie. Niemcy w szoku, tego się nie spodziewano

Partner merytoryczny: Eleven Sports

Stefan Horngacher na niespełna miesiąc przed inauguracją kolejnej edycji Pucharu Świata ogłosił, że wraz z zakończeniem sezonu olimpijskiego zakończy się jego współpraca z reprezentacją Niemiec. Decyzja doświadczonego szkoleniowca wywołała niemałe poruszenie w całym kraju. I choć skoczkowie nie mogą w to uwierzyć, działacze zapewniają, że związek ma wachlarz możliwości, jeśli chodzi o wybór kolejnego trenera.

Decyzją o odejściu Stefan Horngacher zaskoczył swoich podopiecznych
Decyzją o odejściu Stefan Horngacher zaskoczył swoich podopiecznychDANIEL KARMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP/AFP, KERSTIN JOENSSONAFP

W środę świat skoków narciarskich obiegła wiadomość, która zelektryzowała zarówno kibiców, jak i samych zawodników. Stefan Horngacher ogłosił, że po sezonie olimpijskim 2025/2026 zakończy swoją pracę z reprezentacją Niemiec. Austriak, który objął kadrę naszych zachodnich sąsiadów po odejściu Wernera Schustera, przez kilka lat zbudował zespół zdolny do walki o medale na największych imprezach.

Choć pod jego wodzą Niemcy sięgali po sukcesy w mistrzostwach świata i igrzyskach olimpijskich, to wciąż nie udało się zdobyć jednego z najcenniejszych trofeów - Kryształowej Kuli czy triumfu w Turnieju Czterech Skoczni. Nadchodzący sezon będzie więc dla Horngachera symbolicznym pożegnaniem i ostatnią szansą na dopełnienie dorobku.

Historyczne skoki do celu w Zakopanem. Małysz wśród legend, Schmitt triumfuje. WIDEOAP© 2025 Associated Press

Stefan Horngacher odchodzi. Skoczkowie zaskoczeni, związek uspokaja. "Mamy opcje"

Decyzja Austriaka zaskoczyła nawet jego najbliższych współpracowników i zawodników. Philipp Raimund, tegoroczny zwycięzca Letniego Grand Prix, nie ukrywał zdziwienia. "Chwilowo byłem w szoku. To nie była informacja, której się spodziewałem" - przyznał krótko, cytowany przez portal "skispringen.com".

Z kolei bardziej doświadczony Karl Geiger, mistrz świata w lotach i trzykrotny medalista olimpijski, podkreślał, że rozumie wybór swojego trenera. "Mówił nam, że jego plany sięgają aktualnego cyklu olimpijskiego, a później jego przyszłość będzie otwarta. Wszystko nam wytłumaczył. Mimo wszystko jest nam smutno, w końcu to wspaniały trener i przeżyłem z nim wiele pięknych chwil" - powiedział Geiger.

Naturalnie, w niemieckim związku już rozpoczęły się spekulacje dotyczące następcy Horngachera. Dyrektor do spraw skoków narciarskich, Horst Huettel, zapewnił, że federacja jest przygotowana na każdą ewentualność. "Mamy opcje w naszym systemie. To byłaby katastrofa, gdybyśmy ich nie mieli" - stwierdził, choć nie zdradził żadnych szczegółów.

Wśród kandydatów wymienia się przede wszystkim Thomasa Thurnbichlera, obecnego trenera kadry B, który wcześniej prowadził reprezentację Polski. Austriak uchodzi za jednego z najbardziej obiecujących szkoleniowców młodego pokolenia i zna doskonale realia niemieckiego systemu. Innym możliwym następcą jest Ronny Hornschuh - były trener reprezentacji Szwajcarii, od lat związany z niemieckim zapleczem.

Na oficjalne decyzje przyjdzie jednak jeszcze poczekać. Teraz zarówno Horngacher, jak i jego podopieczni koncentrują się na zbliżającym się sezonie olimpijskim.

    Stefan Horngacher
    Stefan HorngacherIMAGO/Peter Hartenfelser/Imago Sport and News/East NewsEast News
    Karl Geiger
    Karl GeigerAFP
    Zwycięski skoczek narciarski w żółtym kombinezonie trzyma w jednej ręce statuetkę, a w drugiej narty, stojąc na tle oświetlonej skoczni narciarskiej podczas nocnych zawodów. Skoczek uśmiecha się szeroko, wyraźnie okazując radość ze zwycięstwa.
    Philipp RaimundHENDRIK SCHMIDT/DPAAFP

