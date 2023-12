Niemcy przez ostatnie tygodnie rywalizowali z Austriakami o pierwsze miejsce w klasyfikacji Pucharu Narodów. Tym, który rozdawał karty na początku sezonu 2023/24 był Stefan Kraft . Mistrz olimpijski z Pekinu wygrał cztery indywidualne konkursy Pucharu Świata. Jego zwycięską passę przerwał dopiero Karl Geiger, który dwukrotnie stanął na najwyższym stopniu podium w Klingenthal. I co ciekawe, sam tryumfator po sobotnim konkursie nie krył zaskoczenia z takiego obrotu spraw.

" To było szaleństwo. Nie spodziewałem się tego. To były zdecydowanie dwa najlepsze skoki w zawodach i niesamowite było, jak daleko dzisiaj skakaliśmy i jak dobrze kończyliśmy nasze próby. Nie wiem co powiedzieć. Nie spodziewałem się, że wygram" - mówił po zmaganiach 30-latek dla ARD.