Stefan Horngacher nie żartował. Wielkie transfery u Niemców

Trzeba przyznać, że powrót do pracy w Niemczech Wernera Schustera i Ronny'ego Hurnschuha to zaskakujące wieści. Zwłaszcza przyjście tego pierwszego to prawdziwa sensacja.

Niemieckie skoki chcą stawiają na przyszłość

- Cieszę się na nowe wyzwania i na to, że moje ekspertyzy i doświadczenie jako trenera będę mógł wykorzystać w szkoleniu młodzieży. W czasach kiedy byłem trenerem kadry, poznałem system i wielu zaangażowanych trenerów, co z pewnością przyda mi się w nowej roli. Jestem przekonany, że mamy najlepsze warunki do tego, by w przyszłości znowu trenować naszych skoczków i skoczkinie na światowym poziomie - powiedział Schuster.