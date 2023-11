Stefan Horngacher i Thomas Thurnbichler zaskoczyli. Nasz trener nie postawił na najlepszych [KOMENTARZ]

Skoki narciarskie. Thomas Thurnbichler nie postawił na najlepszych

Pierwszy z rywalizacji o miejsce w kadrze na początek Pucharu Świata odpadł Juroszek. Choć Thurnbichler zachwycał się walorami tego zawodnika, to jednak postanowił, że to jeszcze nie czas i że powinien on w spokoju poćwiczyć przed rozpoczęciem sezonu.