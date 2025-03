Stanowcze oświadczenie mistrza świata. Odniósł się do wielkiego oszustwa

Wówczas jednak wszelkie kontrowersje skupiały się na osobie Karla Geigera , którego kombinezon wyglądał na nieprzepisowy, ale kontrola nic takiego nie wykryła. Przed sobotnim konkursem indywidualnym na skoczni dużej ktoś z ukrycia nagrał jednak, jak Norwegowie przeszywają kombinezony i wyraźnie przy nich manipulują, co jest stanowczo zabronione. Po sobotnim konkursie do FIS-u wpłynęły protesty, które doprowadziły do rozcięcia kombinezonów gospodarzy.

Lindvik i Forfang nic nie wiedzieli? Norwegowie szczerze

Dzień później Norwegowie zwołali specjalną konferencję prasową, aby wszystko wyjaśnić. Na niej przyznali się do przekroczenia przepisów. - Oszukiwaliśmy. Próbowaliśmy obejść system. To niedopuszczalne. Przez całą noc robiliśmy wszystko, co możliwe, by wyjaśnić, co się stało. Członkowie sztabu przyznali, że wszyli wzmocnione nici w kombinezony Forfanga i Lindvika. To dla mnie ogromny szok. To stoi w sprzeczności ze wszystkim, w co wierzę - przyznał Jan-Erik Aalbu, dyrektor sportowy reprezentacji.