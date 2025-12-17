Partner merytoryczny: Eleven Sports

Stanowcza decyzja ws. Rosjan. Głos z rządu Tuska, "żadnej dyskusji"

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Rosjanie stopniowo wracają do międzynarodowego sportu. Niedawno otrzymaliśmy informację o drużynach młodzieżowych w siatkówce. Zakaz startów znoszony jest także w dyscyplinach zimowych, gdzie powstała wstępna lista osób przywróconych do rywalizacji. Z niezadowoleniem sytuacji przyglądają się Polacy. Do niedawna istniało spore ryzyko, że któryś z rodaków Władimira Putina pojawi się podczas styczniowego weekendu ze skokami w Zakopanem. Głos w temacie zabrał nasz minister sportu. Jakub Rutnicki postawił sprawę jasno.

Sport w kraju rządzonym przez Władimira Putina znalazł się na sporym zakręcie po tym, gdy rozpoczęła się wojna w Ukrainie. Występy Rosjan zostały błyskawicznie zablokowane na arenie międzynarodowej i póki co w wielu dyscyplinach nie doszło do odwieszenia zawodników ze wschodu Europy. Ale władze państwa, które napadło na naszych sąsiadów, nie zamierzają się poddawać. Niedawno minister Michaił Diegtiariew ogłosił triumf w mediach społecznościowych. "Teraz FIS jest zobowiązana do umożliwienia naszym sportowcom udziału w międzynarodowych zawodach" - napisał.

Chodziło o pozytywny dla Rosjan wyrok Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie. Międzynarodowi działacze początkowo byli przeciwni umożliwieniu startom przedstawicielom Sbornej. Teraz jednak znaleźli się pod ścianą. Niedawno informowaliśmy o wstępnej liście nazwisk. Obecnie znajduje się na niej dziewięć osób, lecz niewykluczone, że będzie ona rosnąć wraz z biegiem czasu. Polacy interesują się choćby skoczkami narciarskimi. W Wiśle nie pojawił się ani jeden przedstawiciel kraju Władimira Putina. Nieubłaganie zbliżają się teraz zawody w Zakopanem. Czy w województwie małopolskim zawita któryś z gości ze wschodu?

Bez rosyjskich skoczków w Zakopanem. Jakub Rutnicki na to nie pozwoli

Oficjalna decyzja jeszcze nie zapadła, ale przylot Rosjan wykluczył właśnie minister Jakub Rutnicki. Słowa przedstawiciela rządu Donalda Tuska padły podczas środowego spotkania z działaczami. "Temat startu Rosjan w Zakopanem nie istnieje. Żadnej dyskusji. W najbliższym czasie będziemy rozmawiali z innymi polskimi związkami sportowymi, które mogą mieć ten sam problem" - odparł stanowczo polityk, cytowany przez PAP.

Wiele wskazuje na to, że także na igrzyskach zabraknie w skokach choćby jednego przedstawiciela Rosji. Walka o bilety do Włoch kończy się 18 stycznia. "Będzie to jedna z ostatnich okazji, aby zdobyć kwalifikacje olimpijskie" - czytamy o współzawodnictwie w Zakopanem we wspomnianej depeszy.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

