Napływają pozytywne informacje o stanie zdrowia Marty Kubackiej, która przed ponad dwoma tygodniami trafiła do szpitala. Wieści potwierdził Dawid Kubacki. Wyjaśnił on, że parametry pracy serca żony szybko się poprawiły, rehabilitacja również przynosi pierwsze efekty. To wszystko przybliża małżonków do powrotu do domu. Kiedy on nastąpi? "Nie stanie się to na dniach, jest raczej kwestią tygodni. Ale nie miesięcy i to jest dla nas budujące" - powiedział skoczek.