Stało się w Zakopanem. Domen Prevc znów to zrobił, najdalszy lot w historii

Zimowe zmagania w skokach narciarskich oficjalnie zakończone . W sobotnie popołudnie gwiazdy tejże dyscypliny sportu zawitały do Zakopanego, by wziąć udział w wydarzeniu organizowanym przez Red Bulla. Uczestników podzielono na pięć czteroosobowych drużyn. Każdy z teamów miał za zadanie w dwóch seriach jak najbardziej zbliżyć się do tysiąca metrów.

Do stolicy polskich Tatr zawitał między innymi Domen Prevc, który zaledwie kilka dni temu ustanowił nowy rekord świata w długości lotu. Słoweniec na Wielkiej Krokwi skakał w zespole Adama Małysza. I już w pierwszej serii zapisał się on w historii zakopiańskiego obiektu. Początkowo umówił się on z obecnym prezesem PZN, że uzyska 140 metrów. Finalnie lądował on aż 10,5 metra dalej, ustanawiając nieoficjalny rekord skoczni.