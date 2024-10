Mikroskocznia, na której skakał Adam Małysz, przywróciła miłe wspomnienia wielu polskim kibicom. Pod rolką na Instagramie pojawiały się pełne rzewnych powrotów do przeszłości komentarze. Wielu stwierdziło, że Małysz wciąż ma szansę na to, by wrócić do skoków. Jak wspominali, wystarczy "odpowiednia dieta".