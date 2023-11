Spontaniczny "powrót" mistrza świata. Lata lecą, a on dalej to potrafi!

Dawny mistrz świata spektakularnie "wrócił"

Póki co jednak Roglić korzysta z uroków międzysezonowej przerwy, brylując w ojczyźnie. W środowy wieczór pojawił się na charytatywnej gali, w trakcie której ogłoszono, że zorganizowane przez niego aukcje pozwoliły na zebranie ponad 200 tysięcy euro. Była to jednocześnie okazja do tego, by "Rogla"... odświeżył swoje wspomnienia z młodości, gdy z sukcesami startował jako skoczek narciarski.