"Nie mam niedosytu po tym sezonie. Myślę, że gdyby do końca sezonu startował Dawid Kubacki, to pewnie wywalczyłby drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Stało się jednak inaczej. To była sytuacja losowa. Po tej zimie trzeba być bardzo zadowolonym. Widać, że wszyscy świetnie wykonali swoją robotę" - podsumowywał ostatnie miesiące Adam Małysz w rozmowie z Tomaszem Kalembą z Interii Sport .