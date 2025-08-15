Specjalna decyzja FIS dla Kamila Stocha. Polak nie mógł się tego spodziewać

Międzynarodowa Federacja Narciarska przed startem poprzedniego sezonu zdecydowała się na rewolucję, jeśli chodzi o kontrolę sprzętu skoczków narciarskich. Christian Kathol w porozumieniu z innymi ważnymi ludźmi z FIS wprowadzili bowiem czipy, które mają odpowiadać za większą przejrzystość szczególnie jeśli chodzi o kombinezony. System kontroli szybko został jednak oszukany przez Norwegów, którzy manipulowali przy kombinezonach na mistrzostwach świata.

Przed nowym sezonem wprowadzono zmiany, które mają zapobiec kolejnym tego typu oszustwom. O tym, czy faktycznie zadziałają, przekonamy się w najbliższych miesiącach. Wydaje się, że nadchodzący sezon może być zdecydowanie lepszy dla Kamila Stocha, który ogłosił już oficjalnie, że po zakończeniu ostatniego konkursu w Planicy zakończy swoją sportową karierę.

Stoch może wymienić kombinezon. Musi przejść kontrolę

Nasz mistrz w trakcie przygotowań do zimowej rywalizacji prezentuje naprawdę dobrą formę. Stoch rozniósł konkurencję w letnich mistrzostwach Polski, a potem potrafił szybko odnaleźć rozwiązanie do dobrego skakania na skoczni w Courchevel w ramach letniego Grand Prix. Zarówno w trakcie weekendu mistrzostw Polski, jak i tego na skoczni we Francji nasz mistrz zanotował po jednym upadku. Ten w Courchevel był jednak naprawdę groźnie wyglądający.

Jak się okazuje, po upadku na francuskim obiekcie kombinezon Stocha uległ zniszczeniu, które nie pozwala na skakanie w nim. W związku z tym, nasz mistrz musi zaczipować nowy sprzęt.

- Byłem u kontrolera. Chciał zobaczyć, które elementy ewentualnie można wymienić na Wisłę. Spojrzał na niego, poobracał i stwierdził, że tutaj wszystko trzeba wymienić (śmiech). Nie ma szans, żeby dalej w tym skakać. To wyjątkowa sytuacja. Sędziowie podeszli bardzo ludzko do sprawy. Będę mógł zamienić kombinezony, bez straty puli. Tamten czip zostanie wykasowany z systemu i będę miał nowy. Trzeba tylko jeszcze raz przejść przedkonkursową kontrolę sprzętu - zdradził Stoch w rozmowie ze "Skijumping.pl".

W dotychczasowych konkursach oglądaliśmy Stocha w czarnym kombinezonie, już w sobotę przekonamy się, czy ten sam kolor stroju 38-latek zaprezentuje kibicom podczas weekendu letniego Grand Prix w Wiśle. Skakanie na skoczni imienia Adama Małysza dla panów rozpocznie się w sobotę 16 sierpnia o godzinie 16:00, na ten czas zaplanowano treningi. O 20:00 ma ruszyć konkurs indywidualny.

