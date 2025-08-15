Specjalna decyzja FIS dla Kamila Stocha. Polak nie mógł się tego spodziewać
Kamil Stoch początek sezonu letniego ma względnie udany, patrząc jedynie na wyniki. Nasz mistrz jednak już dwukrotnie upadał na zeskok, a ten drugi przypadek, we francuskim Courchevel wyglądał naprawdę źle i doprowadził do zniszczenia zaczipowanego już sprzętu. To oczywiście stanowiło spory problem przed weekendem w Wiśle. Jak się jednak okazuje, FIS w ramach wyjątku pozwolił Stochowi na kompletną wymianę sprzętu.
Międzynarodowa Federacja Narciarska przed startem poprzedniego sezonu zdecydowała się na rewolucję, jeśli chodzi o kontrolę sprzętu skoczków narciarskich. Christian Kathol w porozumieniu z innymi ważnymi ludźmi z FIS wprowadzili bowiem czipy, które mają odpowiadać za większą przejrzystość szczególnie jeśli chodzi o kombinezony. System kontroli szybko został jednak oszukany przez Norwegów, którzy manipulowali przy kombinezonach na mistrzostwach świata.
Przed nowym sezonem wprowadzono zmiany, które mają zapobiec kolejnym tego typu oszustwom. O tym, czy faktycznie zadziałają, przekonamy się w najbliższych miesiącach. Wydaje się, że nadchodzący sezon może być zdecydowanie lepszy dla Kamila Stocha, który ogłosił już oficjalnie, że po zakończeniu ostatniego konkursu w Planicy zakończy swoją sportową karierę.
Stoch może wymienić kombinezon. Musi przejść kontrolę
Nasz mistrz w trakcie przygotowań do zimowej rywalizacji prezentuje naprawdę dobrą formę. Stoch rozniósł konkurencję w letnich mistrzostwach Polski, a potem potrafił szybko odnaleźć rozwiązanie do dobrego skakania na skoczni w Courchevel w ramach letniego Grand Prix. Zarówno w trakcie weekendu mistrzostw Polski, jak i tego na skoczni we Francji nasz mistrz zanotował po jednym upadku. Ten w Courchevel był jednak naprawdę groźnie wyglądający.
Jak się okazuje, po upadku na francuskim obiekcie kombinezon Stocha uległ zniszczeniu, które nie pozwala na skakanie w nim. W związku z tym, nasz mistrz musi zaczipować nowy sprzęt.
- Byłem u kontrolera. Chciał zobaczyć, które elementy ewentualnie można wymienić na Wisłę. Spojrzał na niego, poobracał i stwierdził, że tutaj wszystko trzeba wymienić (śmiech). Nie ma szans, żeby dalej w tym skakać. To wyjątkowa sytuacja. Sędziowie podeszli bardzo ludzko do sprawy. Będę mógł zamienić kombinezony, bez straty puli. Tamten czip zostanie wykasowany z systemu i będę miał nowy. Trzeba tylko jeszcze raz przejść przedkonkursową kontrolę sprzętu - zdradził Stoch w rozmowie ze "Skijumping.pl".
W dotychczasowych konkursach oglądaliśmy Stocha w czarnym kombinezonie, już w sobotę przekonamy się, czy ten sam kolor stroju 38-latek zaprezentuje kibicom podczas weekendu letniego Grand Prix w Wiśle. Skakanie na skoczni imienia Adama Małysza dla panów rozpocznie się w sobotę 16 sierpnia o godzinie 16:00, na ten czas zaplanowano treningi. O 20:00 ma ruszyć konkurs indywidualny.