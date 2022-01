Spadnie głowa Doleżala? Adam Małysz: Przestrzegałem trenera

Michal Doleżal, pod pręgieżem krytyki, nie traci spokoju

Im dłużej Michal Doleżal i jego sztab próbują naprawić formę naszych reprezentantów, tym bardziej mętny obraz ich formy dostajemy. Kamil Stoch jako jedyny utrzymywał się w czołówce, raz nawet stanął na podium (Klingenthal), ale podczas Turnieju Czterech Skoczni i jego dopadł kryzys. Dwa razy nie zakwalifikował się do turnieju: w Oberstdorfie i Garmischparten-Kirchen, przez co został wycofany z TCS.

Podczas weekendu z Pucharem Świata w Zakopanem tylko w wypadku dwóch skoczków forma drgnęła: Maciej Kota i Stefana Huli, ale nie była to zasługa Doleżala, tylko bardziej Macieja Maciusiaka, pod którego okiem trenowali w Planicy. Hula, rzutem na taśmę, wywalczył nawet miejsce w kadrze na IO w Pekinie.

Trudno się dziwić zatem, że nie brakuje głosów kibiców i ekspertów, które domagają się trenerskiej głowy Michala Doleżala. Czeski szkoleniowiec reaguje na nie ze spokojem, choć przyznaje, że już zapomniał jak wygląda spokojny sen.

Doleżal: Winkiel ma rację. Skoki to nie piłka

- Wiem, że jestem krytykowany i sytuacja nie jest lekka. Ale jak powiedział sekretarz generalny PZN-u Janek Winkiel, skoki to nie piłka nożna. Tu się trenerów tak często nie zmienia. Najważniejsze, że zawodnicy dalej mi wierzą, a cały sztab funkcjonuje bardzo dobrze. Wdrażamy plan naprawczy i nadal wierzymy w zdobycie medalu na IO, choć na dzisiaj nie wyglądamy na faworytów - powiedział nam trener Doleżal.

Dyrektor Adam Małysz jest między młotem a kowadłem. Z jednej strony pomaga jak może sztabowi, a z drugiej musi go rozliczać.

- Trenerzy są pod wielką presją i ciężko im podejmować decyzje w takiej atmosferze, będąc tak krytykowanym - nie ukrywa Adam Małysz.

Adam Małysz: Takie ryzyko wiąże się z rolą trenera. W każdej dyscyplinie

Zdradził, jakimi słowami przestrzegał Doleżala, w momencie, gdy zatrudniał go w roli pierwszego trenera.

- Wówczas od razu mu powiedziałem: "Chłopie, będzie tak - będą wyniki, będą cię chwalić. Ale jeśli będzie źle, będą cię krytykować i domagać się twojego zwolnienia. Musisz się do tego przyzwyczaić i właściwie nastawić. Ty jesteś pierwszym trenerem, możesz słuchać swoich asystentów, czy porad otoczenia. Ale sam jesteś za tę grupę odpowiedzialny" - przypominał Małysz.

Z jednej strony się nie dziwię. Ja Michala bardzo lubię i jesteśmy kolegami. W wielu kwestiach mu współczuję, to nie jest proste, ale takie jest ryzyko związane z rolą trenera. W każdej dyscyplinie. Z drugiej strony z moich ust względem niego i sztabu padały wielokrotnie krytyczne słowa. Ja muszę być krytyczny ze względu na to, że jestem jego szefem - akcentował dyrektor skoków Adam Małysz

- Jeśli wielokrotnie powtarzałem: "Spróbujcie tego, zastanówcie się nad tym", a nie widziałem żadnej reakcji, to postanowiłem zadziałać. Dla mnie najłatwiejsze jest powiedzieć publicznie o tym, co ja sądzę. Natomiast to oni podejmują decyzje, za który my ich rozliczamy - tłumaczył Małysz.

Ekipa Doleżala trenuje w Zakopanem. Już jutro do drużyny może dołączyć Dawid Kubacki, jeśli uzyska negatywny wynik testu na COVID-19. Powrót do skakania Kamila Stocha zależy od wyników badania rezonansem magnetycznym. Jego staw skokowy musi się ustabilizować, zanim "Orzeł z Zębu" wznowi skoki.

Zdjęcie Adam Małysz z córką Karoliną / Adam Jankowski / East News



Michał Białoński, Interia