Sobotni konkurs skoków odwołany, oto powód. Organizatorzy ogłaszają

Aura w niemieckim Oberhofie była kapryśna od samego rana. Zbyt mocne podmuchu wiatru storpedowały przeprowadzenie całego sobotniego programu Pucharu Interkontynentalnego kobiet - o 9:30 miał rozpocząć się oficjalny trening, 60 minut później seria próbna, a o 12:00 sam konkurs, ale nic z tego nie doszło do skutku.

Najpierw przełożono trening o półtorej godziny, następnie odwołany "trial round", a następnie główne zawody.

Rozwiń

Puchar Kontynentalny w Oberhofie. Pogoda popsuła plany organizatorów

Prognozy pogody nie napawały optymizmem, a przecież na skoczni mieli też rywalizować mężczyźni w ramach Pucharu Kontynentalnego, w tym Klemens Joniak, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Adam Niżnik, Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła.

O 13:00 miał się zacząć trening, o 14:00 seria próbna, a o 15:00 konkurs. Organizatorzy podjęli decyzję o opóźnieniu tego pierwszego wydarzenia do 13:30, następnie do 14:00. Gdy poinformowali o zorganizowaniu jury meeting, było jasne, że sytuacja jest bardzo trudna.

Niebawem nadeszły takie wieści, jakich się spodziewano - koniec skakania w Oberhofie w tę sobotę.

Na niedzielę zaplanowane były kolejne konkursy - o 10:30 panów, o 13:45 pań. Zaistniałe okoliczności mogą jednak wprowadzić zmiany w programie.

Piotr Żyła Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Klemens Joniak, 07.12.2025 r. ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Dawid Kubacki JONATHAN NACKSTRAND AFP

Kamila Sellier: Jest smutek, bo to była konkurencja, na którą najbardziej liczyliśmy Polsat Sport