Sobotni konkurs skoków odwołany, oto powód. Organizatorzy ogłaszają

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Sobota jest bardzo intensywnym dniem dla wszystkich fanów skoków narciarskich. Na dziś zaplanowano indywidualny konkurs olimpijski na dużej skoczni w Predazzo, z kolei w niemieckim Oberhofie mieli się zaprezentować Dawid Kubacki czy Piotr Żyła. Ich zawody zostały jednak odwołane. Organizatorzy przegrali z pogodą i przekazali już komunikat.

Mężczyzna w czerwonej sportowej kurtce i zimowej czapce stoi na tle padającego śniegu, otoczony przez innych ludzi.
Dawid KubackiNurPhotoGetty Images

Aura w niemieckim Oberhofie była kapryśna od samego rana. Zbyt mocne podmuchu wiatru storpedowały przeprowadzenie całego sobotniego programu Pucharu Interkontynentalnego kobiet - o 9:30 miał rozpocząć się oficjalny trening, 60 minut później seria próbna, a o 12:00 sam konkurs, ale nic z tego nie doszło do skutku.

Najpierw przełożono trening o półtorej godziny, następnie odwołany "trial round", a następnie główne zawody.

Puchar Kontynentalny w Oberhofie. Pogoda popsuła plany organizatorów

Prognozy pogody nie napawały optymizmem, a przecież na skoczni mieli też rywalizować mężczyźni w ramach Pucharu Kontynentalnego, w tym Klemens Joniak, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Adam Niżnik, Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła.

O 13:00 miał się zacząć trening, o 14:00 seria próbna, a o 15:00 konkurs. Organizatorzy podjęli decyzję o opóźnieniu tego pierwszego wydarzenia do 13:30, następnie do 14:00. Gdy poinformowali o zorganizowaniu jury meeting, było jasne, że sytuacja jest bardzo trudna.

Niebawem nadeszły takie wieści, jakich się spodziewano - koniec skakania w Oberhofie w tę sobotę.

Na niedzielę zaplanowane były kolejne konkursy - o 10:30 panów, o 13:45 pań. Zaistniałe okoliczności mogą jednak wprowadzić zmiany w programie.

Maciej Kot
Skoki Narciarskie

Tomasz Chabiniak
Paweł Nowak
Tomasz Chabiniak, Paweł Nowak
Piotr Żyła
Piotr ŻyłaMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Zawodnik w kombinezonie narciarskim i kasku ląduje na nartach podczas konkursu skoków narciarskich, widoczna numeracja i sponsorzy na stroju, płaska, ośnieżona skocznia, kilka iglaków wystających z białej powierzchni.
Klemens Joniak, 07.12.2025 r.ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
Dawid Kubacki
Dawid KubackiJONATHAN NACKSTRANDAFP
