Sobotni konkurs skoków odwołany, oto powód. Organizatorzy ogłaszają
Sobota jest bardzo intensywnym dniem dla wszystkich fanów skoków narciarskich. Na dziś zaplanowano indywidualny konkurs olimpijski na dużej skoczni w Predazzo, z kolei w niemieckim Oberhofie mieli się zaprezentować Dawid Kubacki czy Piotr Żyła. Ich zawody zostały jednak odwołane. Organizatorzy przegrali z pogodą i przekazali już komunikat.
Aura w niemieckim Oberhofie była kapryśna od samego rana. Zbyt mocne podmuchu wiatru storpedowały przeprowadzenie całego sobotniego programu Pucharu Interkontynentalnego kobiet - o 9:30 miał rozpocząć się oficjalny trening, 60 minut później seria próbna, a o 12:00 sam konkurs, ale nic z tego nie doszło do skutku.
Najpierw przełożono trening o półtorej godziny, następnie odwołany "trial round", a następnie główne zawody.
Puchar Kontynentalny w Oberhofie. Pogoda popsuła plany organizatorów
Prognozy pogody nie napawały optymizmem, a przecież na skoczni mieli też rywalizować mężczyźni w ramach Pucharu Kontynentalnego, w tym Klemens Joniak, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Adam Niżnik, Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła.
O 13:00 miał się zacząć trening, o 14:00 seria próbna, a o 15:00 konkurs. Organizatorzy podjęli decyzję o opóźnieniu tego pierwszego wydarzenia do 13:30, następnie do 14:00. Gdy poinformowali o zorganizowaniu jury meeting, było jasne, że sytuacja jest bardzo trudna.
Niebawem nadeszły takie wieści, jakich się spodziewano - koniec skakania w Oberhofie w tę sobotę.
Na niedzielę zaplanowane były kolejne konkursy - o 10:30 panów, o 13:45 pań. Zaistniałe okoliczności mogą jednak wprowadzić zmiany w programie.