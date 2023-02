Norwegowie, podobnie jak Polacy, zdecydowali się na odpuszczenie startów w Pucharze Świata w rumuńskim Rasnovie. W zamian postawiono na przygotowania do mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w Planicy . Tym samym wysłano jasny sygnał co do oceny priorytetów - medale na MŚ są obecnie najważniejszym celem. Thomas Thurnbichler zapowiedział, że byłby zadowolony, gdyby jego podopieczni wywalczyli co najmniej dwa krążki - jeden w rywalizacji indywidualnej, drugi w rywalizacji drużynowej.