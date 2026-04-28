- Moja decyzja jest na nie - takimi słowami Adam Małysz poinformował o rezygnacji z ubiegania się o drugą kadencję prezesa Polskiego Związku Narciarskiego w rozmowie z Polsatem Sport. Jak można było się spodziewać, jego oświadczenie spotkało się z niemałym zaskoczeniem w środowisku.

Moja wizja tego, jak to ma wyglądać nie jest spójna z zarządem. Nie będę kandydował

Małysz ogłosił rezygnację. Apoloniusz Tajner znów prezesem PZN?

W tej sytuacji na głównego kandydata do roli nowego prezesa wyrósł Apoloniusz Tajner, który sprawował tę funkcję w latach 2006 - 2022. Doświadczenia zdecydowanie odmówić mu nie można.

- Zdecydowałem, że będę kandydował na prezesa związku. Namawiała mnie do tego grupa delegatów - potwierdził w rozmowie z "Eurosportem" parlamentarzysta Koalicji Obywatelskiej. W oczach Józefa Jarząbka Tajner pod pewnymi względami może poradzić sobie w oczecbych czasach w strukturach PZN lepiej od urzędującego Małysza.

Jeżeli prezesem zostanie Apoloniusz Tajner, może to wszystko będzie solidniej poukładane. Adam jest super człowiekiem i lubię go, ale zarządzanie lekko kulało. Czasem trzeba uderzyć pięścią w stół i się przeciwstawić. Tak to wyglądało z boku

Głośno o powrocie Horngachera do Polski. "To by pomogło"

Były trener Dawida Kubackiego jest też zwolennikiem powrotu do polskiej kadry Stefana Horngachera. A taki temat od wielu tygodniu przewija się w mediach.

- To jest stanowczy człowiek. Gdyby wszystkiemu się przyjrzał, przygotował plan treningowy i bardziej rygorystycznie to poukładał, myślę, że to by pomogło. Jeśli miałby to zrobić, popierałbym jego zatrudnienie. Polscy trenerzy potrafią to poukładać, ale może potrzeba odrobinę więcej dyscypliny. Pewnie byłoby to z pożytkiem dla naszych skoków - dodał Jarząbek.

Wybory władz Polskiego Związku Narciarskiego (PZN), w tym nowego prezesa, odbędą się w połowie czerwca 2026 roku.

Adam Małysz Marcin Golba AFP

Apoloniusz Tajner Foto Olimpik AFP

Adam Małysz i rywale sprzed lat powrócili na skocznie! InteriaSport.pl INTERIA.PL