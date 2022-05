Słynny trener skoczków przedłużył kontrakt. Czekają go owocne lata?

Reprezentacja norweskich skoczków narciarskich pozostanie ze swoim obecnym trenerem na kolejne lata. Alexander Stoeckl podpisał w poniedziałek umowę na następne cztery lata.

Austriacki szkoleniowiec pozostanie zatem z norweskimi zawodnikami do 2026 roku, czyli do zimowych igrzysk olimpijskich.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki. Kariera Klemensa Murańki na zakręcie. Apoloniusz Tajner dla Interii: Droga jest otwarta. Wideo INTERIA.TV

"Dobrze jest już podpisać. To ulga, że mamy już to z głowy i możemy skupić się na tym, co ważne, a mianowicie na sporcie" - powiedział 48-latek dla agencji informacyjnej NTB.

Stoeckl z kadrą pracuje już od 2011 roku. To wtedy zastąpił na stanowisku Mikę Kojonkoskiego. Od tamtej pory w jego trenerskim CV namnożyło się od sukcesów podopiecznych na najważniejszych zawodach w skokach narciarskich.

Reklama

Czytaj też: Wielki powrót skoczków. Dawno nie byli tam widziani