Do wspomnianego skoku Timiego Zajca doszło w tym sezonie Pucharu Świata - podczas konkursu mikstów rozgrywanego w Willingen. Słoweniec "przeskoczył skocznię", lecąc wysoko nad zeskokiem, na który spadł z dużej wysokości, czym zmroził krew kibicom zebranym pod skocznią oraz przed telewizorami . 22-latek pofrunął aż 161,5 m, podczas gdy rekord należący do polskiego skoczka narciarskiego Klemensa Murańki wynosi 153 m.

Przerażająca próba Timiego Zajca wywołała spore poruszenie w środowisku skoków narciarskich. "Kiedy lot kończy się skokiem poza odległość 161 metrów, jest to trochę przerażające. O ile wiem, Timi Zajc ma się dobrze i to jest najważniejsze. Często mówi się, że ktoś ląduje na płaskiej części zeskoku, ale w tym przypadku rzeczywiście tak było. Nie cieszyłem się z tego, że musiałem skakać po nim. Takie skoki sprawiają, że boisz się tego, co może się wydarzyć. Lądowanie na płaskim kawałku skoczni z prędkością 120 km/h nie jest czymś, co chciałbym zrobić" - martwił się Halvor Egner Granerud . Nie brakowało jednak również innych, znacznie bardziej dosadnych wypowiedzi ekspertów oraz samych skoczków narciarskich.